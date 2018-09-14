З наступного року Кабмін почне монетизацію субсидій та перерахунок пенсій

За словами глави уряду, автоматичний перерахунок пенсій відбудеться з 1 березня 2019 року.

Проект державного бюджету на 2019 рік передбачає початок процесу монетизації субсидій, а також проведення перерахунку пенсій.

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Про це на засіданні уряду в п'ятницю заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи проект держбюджету на 2019 рік.

«Безумовно, ми почнемо монетизацію субсидій і проведемо осучаснення пенсій. Я пам'ятаю про те, що кажуть українські громадяни, що ті, хто багато працював і отримував маленькі зарплати, вони отримали маленький перерахунок пенсій. Я про це знаю, і ми кожен день думаємо про те, як знайти додаткові гроші, щоб здійснити цей перерахунок», - сказав він.

За словами глави уряду, автоматичний перерахунок пенсій відбудеться з 1 березня 2019 року.

Також Гройсман запевнив, що якою б не стала ціна на газ для населення, Кабмін зробить все, щоб українці, які отримують субсидії, цього збільшення не відчули.