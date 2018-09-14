Кабмін пропонує в держбюджеті-2019 збільшити витрати на освіту і охорону здоров'я

На модернізацію початкової школи планується направити мільярд гривень, а загальне зростання витрат на освіту становитиме 27,8 млрд грн.

Кабінет міністрів пропонує в рамках розробленого проекту державного бюджету України на 2019 рік збільшити видатки на освіту до 242,1 млрд грн, на охорону здоров'я - до 92,3 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи проект на засіданні уряду.

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Він зазначив, що в рамках реформи системи охорони здоров'я вже приблизно 18 млн людей уклали договори зі своїми лікарями, а до кінця року очікується 20 млн договорів.

За словами Гройсмана, на програму «Доступні ліки» уряд планує направити 1 млрд грн, на діагностику за направленням сімейного лікаря, яка з 2019 року має стати безкоштовною, - 2 млрд грн, на пілотний проектреформування системи екстреної медичної допомоги у п'яти-шести областях - 1 млрд грн, а також 15,3 млрд грн на фінансування первинної медичної допомоги.

Прем'єр також повідомив, що на модернізацію початкової школи планується направити 1 млрд грн, а загальне зростання витрат на освіту становитиме 27,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, Кабмін затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік.

Бюджет заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції 7,4% і передбачає зниження рівня державного боргу до 52,2% ВВП. Зростання доходів зведеного бюджету становитиме 130 млрд грн - до 1,293 трлн грн.