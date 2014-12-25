Рада зробила перший крок у боротьбі з великими компаніями, що не платять податки

За дане рішення проголосували 264 народних депутата за необхідних 226.

Прийнятий законопроект передбачає контроль трансфертного ціноутворення не лтше за товаропотоком, але і за фінансовими операціями, а також забезпечення контролю у випадках, коли між компанією і кінцевим вигодонабувачем існує ланцюжок контрагентів. Крім того, документ встановлює механізм порівняння цін, які українські компанії виставляють своїм зарубіжним контрагентам, і цін на товарних біржах.

«Даний законопроект регулює набагато більше питань щодо трансфертного ціноутворення, у тому числі з фінансових операцій, цінних паперів, які використовуються для виведення доходів за межі України», - сказав заступник міністра фінансів України Денис Фудашкін, представляючи законопроект у парламенті.

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Під контроль Державної фіскальної служби потрапить широкий спектр господарських операцій, включаючи операції з комісіонерами - нерезидентами і з кількома непов'язаними між собою посередниками. Водночас скасована норма про пріоритетність джерел інформації про ціни та рентабельності. Платники податків і фіскальні органи матимуть право використовувати будь-які загальнодоступні джерела інформації, що дозволяють отримувати необхідний рівень співвідношення комерційних і фінансових умов контрольованих операцій.