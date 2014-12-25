Рада зробила перший крок у боротьбі з великими компаніями, що не платять податки
Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект «Про внесення змін у податковий кодекс», що передбачає запобігання ухиленню від сплати податків за допомогою трансфертного ціноутворення.
За дане рішення проголосували 264 народних депутата за необхідних 226.
Прийнятий законопроект передбачає контроль трансфертного ціноутворення не лтше за товаропотоком, але і за фінансовими операціями, а також забезпечення контролю у випадках, коли між компанією і кінцевим вигодонабувачем існує ланцюжок контрагентів. Крім того, документ встановлює механізм порівняння цін, які українські компанії виставляють своїм зарубіжним контрагентам, і цін на товарних біржах.
«Даний законопроект регулює набагато більше питань щодо трансфертного ціноутворення, у тому числі з фінансових операцій, цінних паперів, які використовуються для виведення доходів за межі України», - сказав заступник міністра фінансів України Денис Фудашкін, представляючи законопроект у парламенті.
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Під контроль Державної фіскальної служби потрапить широкий спектр господарських операцій, включаючи операції з комісіонерами - нерезидентами і з кількома непов'язаними між собою посередниками. Водночас скасована норма про пріоритетність джерел інформації про ціни та рентабельності. Платники податків і фіскальні органи матимуть право використовувати будь-які загальнодоступні джерела інформації, що дозволяють отримувати необхідний рівень співвідношення комерційних і фінансових умов контрольованих операцій.