Фонд гарантування почав ліквідацію двох неплатоспроможних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 24 грудня почавліквідацію неплатоспроможних «Актив-Банку» і «Терра Банку», повідомила прес-служба Фонду.

Згідно з повідомленням, процедура ліквідації банків відбуватиметься до 23 грудня 2015 року включно. Уповноваженою особою на ліквідацію «Актив-Банку» призначений Олександр Шевченко, «Терра Банку» - Юрій Ірклієнко.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заснував на базі неплатоспроможного «Терра Банку», в якому з 22 серпня працювала тимчасова адміністрація, перехідний «Кристалбанк».

Довідка УНІАН. «Терра Банк» працює на ринку України з 1996 року і входив до групи середніх банків за розміром активів. За інформацією на сайті банку, з грудня 2013 року його основним акціонером став голова наглядової ради Сергій Клименко, тоді як колишній власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів.

Читайте такожНацбанк призначив кураторів у 40 банків, що отримали рефінансування«Актив-Банк» (Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи середніх банків. Згідно з інформацією на сайті банку, його основним власником є фінансова компанія «Актив Фінанс Груп», що володіє 97,0990% акцій банку.

За інформацією деяких ЗМІ, раніше контрольний пакет акцій банку належав братам Андрію та Сергію Клюєвим, а в результаті продажу банку наприкінці минулого року основним його акціонером став член наглядової ради "Ощадбанку" Данило Волинець.