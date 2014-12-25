Путін хоче перейти до ручного управління економікою

Уряд повинен вдаватися до режиму ручного управління економікою, якщо необхідність в цьому виникне, заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з членами уряду, повідомляє Прайм.

"Потрібно скоординувати роботу всіх міністерств і відомств, потрібно скоординувати роботу з адміністрацією президента, з Центральним банком, треба все тримати на контролі; якщо потрібно, хоча комусь це і не подобається, але в даному випадку це абсолютно виправдано, включати і режим так званого ручного управління. В даному випадку нічого тут поганого немає", - сказав Путін.

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Також президент РФ заявив, що труднощі в економіці мають не тільки зовнішній характер, вони пов'язані і з внутрішніми проблемами і недопрацюваннями влади РФ.

"Труднощі, з якими ми зіткнулися, мають не тільки зовнішній характер, вони пов'язані не тільки з обмеженнями санкційного характеру, або з обмеженнями, пов'язаними з об'єктивною міжнародною кон'юнктурою, але і з нашими з вами недопрацюваннями, які складалися протягом років", - сказав голова держави.

Тижнем раніше на своїй прес-конференції президент висловлював думку, що сьогоднішня ситуація в економіці спровокована насамперед зовнішніми факторами. У той же час він взяв на себе відповідальність за всі процеси, що відбуваються в країні.

Голова Комітету громадянських ініціатив та екс-міністр фінансів Олексій Кудрін, який провів країну через кризу 2008 року, вважає, що внесок санкцій у повномасштабну кризу, в яку входить РФ, - близько третини.