Парламент підтримав збільшення мита на імпортні товари

Верховна Рада України з третьої спроби прийняла за основу урядовий законопроект про заходи щодо стабілізації платіжного балансу (№1562), який передбачає тимчасове, строком на 12 місяців, запровадження додаткового імпортного мита на 100 товарних груп, що дасть змогу збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 232 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Коментуючи необхідність ухвалення законопроекту, міністр фінансів Наталія Яресько зазначала, що запропонований захід є виключно тимчасовим і узгоджений з міжнародними партнерами, а саме: з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, додатковий імпортний збір не суперечить принципам членства України в Світовій організації торгівлі і не стосуватиметься імпорту життєво необхідних товарів – газу, вугілля, нафтопродуктів, гуманітарної допомоги.

«Нарахування додаткового імпортного збору здійснюватиметься незалежно від нарахування інших податків і зборів», - наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

У ході обговорення законопроекту голова парламентського Комітету з питань податкової і митної політики Роман Насиров припустив, що запровадження такого додаткового збору приведе до зростання соціальних ризиків, а саме: зростання цін на імпортні товари і збільшенню обсягу контрабанди на ринку. «В зв'язку з цим комітет запропонував відкласти законопроект», - сказав Насиров.

Таку позицію підтримали парламентарії фракції партії «Самопоміч», мотивуючи свої дії тим, що рішення уряду приведе до зростання цін «на мило і пральний порошок», а також - фракції «Батьківщина». Зокрема, народний депутат фракції "Батьківщина" Григорій Немиря підкреслив, що норми законопроекту суперечать Угоді про асоціацію між Україною і ЄС.

«Цей законопроект порушує наші зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС в частині формування зони вільної торгівлі. Прямі порушення майже 5 статей, - сказав Немиря. – Мали бути проведені консультації, а їх не було проведено. Якщо такий законопроект буде прийнято, ми можемо вбити те, за що боролися».

Водночас, коментуючи позицію уряду, міністр фінансів України Наталія Яресько підкреслила, що ухвалення законопроекту є вкрай необхідним, оскільки веде до збільшення доходів бюджету. «Законопроект є тимчасовим. Він зрозумілий і щодо СОТ, і щодо наших відносин з партнерами. Це тимчасовий захід, запропонований тому, що у нас така ситуація з платіжним балансом. Але цей захід дає нам 17,6 млрд грн. І про це нас попросили наші партнери МВФ, - сказала Яресько. – У нас вкрай складна ситуація. Скільки можна повторювати одне й те саме? Ви (парламентарії – УНІАН) маєте право не приймати законопроект, але тоді покажіть мені конкретно, де можна ще взяти 17,6 млрд грн в доходну частину бюджету. Запропонуйте і потім відхиляйте (наша пропозиція - УНІАН)».

Яресько підкреслила, що можна всім піти у відпустку, але відсутність бюджету приведе до колапсу країни. «Ви можете піти у відпустку, але бюджету на 2015 рік не буде, і буде кінець», - сказала Яресько.

Зважаючи на аргументи міністра, спікер парламенту Володимир Гройсман поставив законопроект на голосування вдруге. «Прийняття законопроекту за основу не означає ухвалення закону в цілому. Потім ми його доопрацюємо. Якщо ми не знайдемо спільного рішення, ми не знайдемо рішення взагалі. Але цифра в 17 мрлд – це серйозні цифри, які повинні збалансувати бюджет. З одного боку ми говоримо про те, що треба виплатити зарплати й пенсії, а з іншого боку - не хочемо говорити про те, що ціна підвищується на імпортний товар», - сказав Гройсман, запропонувавши парламентаріям доопрацювати законопроект до другого читання.

Проте депутати знову не проголосували і Гройсман був змушений поставити законопроект на голосування за основу втретє при якому за таке рішення проголосували 232 народних депутати.

Крім того, парламентарії прийняли за основу суміжний законопроект – про внесення змін до Митного кодексу, що дає змогу внести додатковий імпортний збір до особливих видів мита, а також звільнити від особливих видів мита товари гуманітарної допомоги, міжнародної технічної допомоги, а також товари, які ввозяться Глобальним фондом по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом і малярією.

Читайте такожВ Україні можуть подорожчати іномарки: Кабмін хоче ввести додатковий збір на імпорт

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Кабінет міністрів України передав до парламенту великий пакет з 44 законопроектів, що передбачають внесення змін до чинного податкового, бюджетного, пенсійного, соціального законодавства, на основі якого був розрахований проект бюджету на 2015 рік. Законопроект про додатковий імпортний збір входить до цього пакету і є одним з ключових документів, що формують доходну частину бюджету.

Кабмін заклав у проект бюджету прогноз падіння економіки в 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлено у розмірі 475,240 млрд грн, видатки - 527,194 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.