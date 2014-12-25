Експерти: курс гривні буде коливатися ще як мінімум півтора - два роки

Курс гривні буде підданий коливанням ще як мінімум півтора - два роки, а протягом 2015 року національна валюта продовжить тестувати дно, вважають експерти аналітичної групи Da Vinci AG.

«Висока волатильність курсу гривні буде спостерігатися як мінімум протягом наступних 1,5-2 років. Протягом 2015 року курс гривні буде продовжувати тестувати дно. Даний прогноз повинен визначати бізнес-стратегію вітчизняних підприємств в перспективі наступних 12 місяців», - йдеться у квартальному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast, переданому УНІАН.

На думку експертів, припинення обвалу курсу національної валюти залежить в першу чергу від оперативного формування каналу припливу іноземної валюти в країну, що не може зводитися до допомоги міжнародних фінансових організацій, оскільки це провокує зростання держборгу, але не ліквідує причин системної та структурної кризи.

Експерти підкреслюють, що забезпечення припливу валюти та зміцнення національної валюти в довгостроковій перспективі можливо лише шляхом реалізації структурних реформ в економіці і прогресу в боротьбі з корупцією, особливо в судовій системі. «Оскільки горизонт перебудови загальної системи експорту перевищує 3-5 років за умови значних фінансових вливань, єдиною можливістю оперативного зростання економіки залишається залучення зарубіжних інвестицій у малий та середній бізнес з високою часткою експортної орієнтації. Ставка на малий і середній бізнес - це пріоритет для національної економіки України в середньостроковій перспективі», - наголошується в звіті.

Експерти свідомо не дають прогнозні орієнтири за курсом долара і євро в 2015 році, однак зазначають, що рішення ряду завдань дозволить пом'якшити ситуацію на валютному ринку. Зокрема, пропонується забезпечити вільний продаж безготівкової валюти «під товар», зняти обмеження на продаж готівкової валюти населенню в банках при одночасній ліквідації небанківських обмінних пунктів, організувати тимчасову систему продажу готівкової валюти громадянам України під закордонні поїздки в країни ЄС і США при наданні віз, заборонити продаж валюти іноземцям, запровадити безготівковий обмін гривні на валюту з розміщенням на депозиті.

«Дані заходи дозволять, з одного боку, забезпечити можливість придбання іноземної валюти з метою забезпечення валютних витрат за кордоном, забезпечити приплив національної валюти в банківську систему України, а також закрити найбільш поширені схеми виведення іноземної валюти з внутрішнього ринку», - йдеться у звіті.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня з початку року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом майже в 2 рази.

В результаті девальвації пропорційно знецінилися заощадження населення, і одночасно зросло навантаження за валютними кредитами. Витрати уряду на обслуговування боргів також зросли вдвічі, оскільки найбільша частка держборгу в 44% номінована в доларах США. Зросли витрати імпортерів на купівлю товару за кордоном, що стимулювало прискорення споживчої інфляції в січні - листопаді до 21%. Експортер почали притримувати валютну виручку в надії продати її дорожче із зростанням вартості долара. Обсяг вкладень іноземних інвесторів в економіку України за рахунок курсової різниці за 9 місяців знецінився на 9 млрд дол. або на 15%.

Оскільки обсяг резервів Національного банку після виплат за зовнішніми боргами і платежів за російський газ не дозволяє проводити масштабні інтервенції на міжбанківському ринку для покриття дефіциту валюти, регулятор протягом року застосовував адміністративні важелі для зупинки девальвації, що давало короткочасний і незначний ефект, а дії НБУ піддавалися жорсткій критиці.

Міністр фінансів Наталія Яресько, представляючи проект держбюджету у Верховній Раді, заявила, що уряд не отримував від Національного банку України офіційних прогнозів щодо валютного курсу, у зв'язку з чим при розрахунку показників держбюджету використовувався середній консенсусний курс на підставі прогнозів експертів та уряду. У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк уточнив, що середній курс при розрахунку держбюджету становить 17 грн/дол.