Бізнес назвав війну на Донбасі і політику НБУ основними факторами падіння економіки

Про це йдеться у дослідженні «Індекс інвестиційної привабливості України», яке щокварталу подає Європейська Бізнес Асоціація.

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Індекс враховує думку керівників 122 провідних українських та іноземних компаній.

«Близько 30% опитаних вважають конфлікт на Донбасі одним з основних негативних чинників розвитку та економічного зростання України за європейським зразком. Близько 28% керівників серед негативів відзначають несприятливі наслідки тимчасових нововведень з боку Нацбанку», - сказано в дослідженні.

Причому 27% респондентів, згідно з дослідженням, незадоволені відсутністю реформ. «Ми опинилися в ситуації, коли існує багато рецептів виведення країни з кризи, але у перших осіб країни не вистачає політичної волі і рішучості запровадити ці прогресивні зміни в життя», - зазначають автори опитування.

Ще одна проблема, що хвилює бізнесменів, - неефективна боротьба з корупцією та адміністративний тиск, особливо в органах місцевої влади.

Усі ці негативи, як зазначають у ЄБА, призвели до зниження загального Індексу інвестпривабливості України до мінімуму - у 2,5 балу із 5 можливих.

«Однак, незважаючи на невизначеність і невтішні прогнози, бізнес продовжує працювати на території України і дуже сподівається на те, що наступний рік буде успішнішим для економіки країни», - резюмували в ЄБА.

Раніше УНІАН повідомляв, що у грудні S&P знизило кредитний рейтинг України до "ССС" з негативним прогнозом.

Також повідомлялося, що в листопаді бізнес чекав від нового уряду встановлення миру на Донбасі, проведення податкової реформи, ефективної боротьби з корупцією, скорочення державних витрат і послідовного виконання положення Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.