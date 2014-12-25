Парламент погодився спростити ведення бізнесу в Україні





За проект закону в першому читанні проголосували 266 депутатів, передає кореспондент УНІАН.

Законопроект передбачає внесення змін до 64 законів і кодексу. Його метою є дерегуляція підприємницької діяльності, що дозволить Україні підвищити позицію в рейтингу Doing Business.

Зокрема, законопроектом передбачається ліквідація дозвільних центрів як окремої складової центрів надання адміністративних послуг, покращення якості та скорочення термінів надання адміністративних послуг, скасування держреєстрації договорів комерційної концесії, визначення диференційованої системи оплати адміністративних послуг у сфері держреєстрації речових прав на майно, створення Єдиного державного адресного реєстру.

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Крім того, законопроект передбачає спрощення процедури переобладнання і перепланування житлових приміщень, позбавлення органів центральної влади повноважень з погодження проектів будівництва об'єктів, які впливають/можуть впливати на стан повітря, контроль над дотриманням законодавства про рекламу.

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У сфері регулювання містобудівної діяльності документ передбачає децентралізацію функцій держави, зокрема можливість створення органів архбудконтролю у складі органів місцевого самоврядування, скорочення терміну видачі техумов до 10 днів із 15-30 днів тощо.

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У сфері сільського господарства законопроект передбачає визначення мінімального терміну оренди землі на рівні 7 років, скасування обов'язкової розробки проектів землеустрою для сільгоспвиробників.