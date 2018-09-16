У Раді зареєстровано законопроект про держбюджет на 2019 рік

Тексту документу наразі на сайті парламенту немає.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про державний бюджет України на 2019 рік.

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Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроект №9000 "Про державний бюджет України на 2019 рік" зареєстровано 15 вересня. Тексту законопроекту на сайті ВР поки немає.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів України затвердив і направив на розгляд ВР проект державного бюджету на 2019 рік. Проектом передбачається зростання валового внутрішнього продукту на 3%, а також зменшення держборгу до 52,2% ВВП. Пріоритетом держбюджету на 2019 рік прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав витрати на обороноздатність, куди буде спрямовано 209,5 млрд грн, а також енергонезалежність та енергоефективність. На будівництво доріг наступного року буде виділено 56 млрд грн, на підтримку агропромислового комплексу - 6,9 млрд грн. Витрати на освіту становитимуть 242 млрд грн, на охорону здоров'я - 92,3 млрд грн. Мінімальну заробітну плату планується підвищити з 1 січня 2019 року до 4173 грн.