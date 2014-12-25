Сбербанк Росії через падіння рубля змусить позичальників платити більше за кредитами

Про це повідомив керівник Сибірського банку Сбербанку Росії Кирило Брель, передають Ведомости.

«Ми ніколи не ставили питання, не переглядали ставки за чинними договорами, але сьогодні ситуація перебуває на такому рівні, що часом наші чинні договори - за ставками, які у два рази нижче, ніж базова ставка Центрального банку на сьогоднішній день. Безсумнівно, ми будемо проводити роботу, у тому числі і щодо підвищення ставок за чинними договорами», - зазначив Брель.

За його словами, мова йде про великі діючі кредитні лінії юрособам зі ставкою від 9 до 11% річних.

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«На відміну від приватних клієнтів (фізичних осіб), де ми можемо лише системно працювати, тут буде повністю індивідуальний підхід. (. . .) У середньому буде підняття на 3-4 (процентних - УНІАН) пункта», - зазначив Брель, не уточнивши терміни підвищення процентних ставок.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сбербанк виявився головною жертвою набігу вкладників на банки в Росії через паніку, спровоковану максимальним від 1998 року падінням рубля.