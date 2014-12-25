Міжнародні резерви Росії впали до рівня 2009 року
Міжнародні резерви Росії за тиждень з 13 по 19 грудня 2014 року знизилися на 15,7 млрд доларів до 398,9 млрд доларів
Обсяг міжнародних резервів Російської Федерації станом на 19 грудня 2014 року в їх щотижневому численні на закінчення зазначеної дати склав 398,9 млрд дол.
Про це йдеться в повідомленні Банку Росії, передає РБК.
Таким чином, золотовалютні резерви Банку Росії зменшилися за звітний тиждень на 15,7 млрд дол., або на 3,8%. Падіння нижче за позначку 400 млрд дол. відбулося вперше з серпня 2009 р. (тоді їх обсяг становив 398,3 млрд дол. станом на 21 серпня 2009 р.).
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Міжнародні резерви РФ являють собою високоліквідні фінансові активи, що перебувають у розпорядженні Банку Росії і уряду Російської Федерації. Міжнародні резерви складаються з активів в іноземній валюті, монетарного золота, спеціальних прав запозичення (SDR), резервної позиції у МВФ та інших резервних активів.
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Історичний максимум золотовалютних (міжнародних) резервів РФ припадає на 8 серпня 2008 р., коли їхній обсяг досяг 598,1 млрд дол. Тим часом їхнім історичним мінімумом можна вважати показник 10,7 млрд дол., зареєстрований на 2 квітня 1999 р.
Нагадаємо, на 21 листопада 2014 р. ЗВР Росії становили 420,4 млрд дол.