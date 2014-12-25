Рада повернула всі законопроекти щодо блокування кіпрських офшорів

Як передає кореспондент УНІАН, під час того, як ВР перейшла до розгляду цього питання, депутатам було повідомлено, що ще не всі з цих законопроектів були розглянуті у профільному комітеті.

Читайте такожЯценюк хоче закрити кіпрський офшор, через який виводиться близько 6 млрд гривень на рікВідповідно, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман запропонував зняти сьогодні це питання з розгляду та повернути його до комітету.

Цю пропозицію підтримали 196 депутатів із 327, зареєстрованих у сесійній залі (при необхідних 150). Водночас, низка депутатів все ж наполягали на розгляді даного питання вже сьогодні.