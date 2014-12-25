Рада повернула всі законопроекти щодо блокування кіпрських офшорів
16:34, 25 грудня 2014Фінанси
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Верховна Рада України повернула до профільного комітету 4 законопроекти, які стосуються денонсації Угоди між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна від 29 жовтня 1982 року (№001, 001-1, 0001-2, 001-3).
Рада не стала голосувати щодо Кіпру / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, під час того, як ВР перейшла до розгляду цього питання, депутатам було повідомлено, що ще не всі з цих законопроектів були розглянуті у профільному комітеті.
Читайте такожЯценюк хоче закрити кіпрський офшор, через який виводиться близько 6 млрд гривень на рікВідповідно, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман запропонував зняти сьогодні це питання з розгляду та повернути його до комітету.
Цю пропозицію підтримали 196 депутатів із 327, зареєстрованих у сесійній залі (при необхідних 150). Водночас, низка депутатів все ж наполягали на розгляді даного питання вже сьогодні.
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