Рада вирішила покращити фінансову стійкість українських банків

Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроект про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків (№1564), що передбачає комплекс заходів щодо поліпшення фінансової стійкості банківської системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 251 народний депутат за необхідного мінімуму 226 голосів.

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Зокрема, законом передбачається спрощення процедури докапіталізації банків, а також умови участі держави в капіталізації. Закон затверджує повноваження Міністерства фінансів з управління банками з державним капіталом, встановлення, у разі необхідності, мораторію на розподіл прибутку банку.

Також законопроектом пропонується уточнити повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у частині передачі перехідному банку активів і зобов'язань декількох неплатоспроможних банків.

Як повідомляв УНІАН, уряд у рамках держбюджету на 2015 рік пропонує парламенту здійснювати урядові випуски облігацій внутрішньої держпозики у сумі 36,5 млрд грн для докапіталізації банків.

Девальвація гривні, анексія Криму Росією і воєнні дії на сході України призвели до суттєвих збитків банків. За інформацією Національного банку України, загальні потреби в докапіталізації 35 найбільших банків за результатами проведеного стрес-тестування складають 66 млрд грн, у тому числі державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн.

Крім того, від початку року Нацбанк визнав неплатоспроможними 32 банки, які виводяться з ринку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. В кінці грудня фонд повідомив, що найближчим часом очікує команди на виведення з ринку ще близько 10 банків. Водночас НБУ пообіцяв надавати підтримку системним банкам, включаючи можливість їх докапіталізації з держбюджету.