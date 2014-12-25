Парламент прийняв закон про податковий компроміс

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому парламентський проект закону про особливості уточнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток та застосування механізму податкового компромісу, що дозволяє підприємцям самим визначати обсяг заборгованості з ПДВ та податку на прибуток перед бюджетом і виплачувати на користь держави 5% від цього обсягу протягом 70 днів. За таке рішення проголосували 264 депутати за необхідних 226.

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Під час обговорення член Комітету ВР з питань податкової та митної політики Оксана Продан зазначала, що раніше такий законопроект був внесений урядом, однак попередній склад парламенту не зміг проголосувати за цю ініціативу.

У свою чергу голова комітету Роман Насиров наголосив, що мова йде про уточнення податкових зобов'язань станом на 1 квітня 2014 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін має намір внести до парламенту законопроекти про податковий компроміс, загальне декларування та вдосконалення трансфертного ціноутворення.