Deutsche Bank планує вивести з Лондона €450 мільярдів активів через Brexit

На цьому наполягає Європейський центральний банк (ЄЦБ). Після Brexit філія Deutsche Bank у Лондоні повинна буде відповідати критеріям, встановленим для підрозділів європейських банків, розташованих у третіх країнах.

Найбільший фінансовий конгломерат Німеччини Deutsche Bank планує перевести з Лондона до Франкфурта €450 млрд своїх активів.

Читайте такожDeutsche Bank пригрозивши Росії розривом ділових контактів - ЗМІ

Це майже 75% всіх активів банку в британській столиці, повідомляє «Комерсант» з посиланням на Financial Times.

За інформацією газети, на цьому наполягає Європейський центральний банк (ЄЦБ). Після Brexit філія Deutsche Bank у Лондоні повинна буде відповідати критеріям, встановленим для підрозділів європейських банків, розташованих у третіх країнах.

Переговори між британською владою та ЄС щодо умов Brexit повинні закінчитися в листопаді 2018 року. Офіційно Великобританія повинна покинути Євросоюз 29 березня 2019 року. Вчора, 16 вересня, мер Лондона Садок Хан закликав провести другий референдум щодо Brexit.