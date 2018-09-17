Deutsche Bank планує вивести з Лондона €450 мільярдів активів через Brexit
09:24, 17 вересня 2018Фінанси
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На цьому наполягає Європейський центральний банк (ЄЦБ). Після Brexit філія Deutsche Bank у Лондоні повинна буде відповідати критеріям, встановленим для підрозділів європейських банків, розташованих у третіх країнах.
Ілюстрація REUTERS
Найбільший фінансовий конгломерат Німеччини Deutsche Bank планує перевести з Лондона до Франкфурта €450 млрд своїх активів.
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Це майже 75% всіх активів банку в британській столиці, повідомляє «Комерсант» з посиланням на Financial Times.
За інформацією газети, на цьому наполягає Європейський центральний банк (ЄЦБ). Після Brexit філія Deutsche Bank у Лондоні повинна буде відповідати критеріям, встановленим для підрозділів європейських банків, розташованих у третіх країнах.
Переговори між британською владою та ЄС щодо умов Brexit повинні закінчитися в листопаді 2018 року. Офіційно Великобританія повинна покинути Євросоюз 29 березня 2019 року. Вчора, 16 вересня, мер Лондона Садок Хан закликав провести другий референдум щодо Brexit.
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