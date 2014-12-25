Девальвація гривні змусила депутатів підвищити поріг держборгу

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№1125) проголосували 258 народних депутатів із 316 зареєстрованих у сесійній залі.

Цей закон був розроблений з метою врегулювання питань державного і гарантованого державою боргу у зв'язку зі значною девальвацією національної валюти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді збільшити граничний розмір державного боргу на кінець 2014 року на 161,4 млрд грн - до 968,35 млрд грн.

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Раніше закон про держбюджет передбачав встановлення граничного обсягу держборгу на рівні 806,9 млрд грн, розрахованого за курсом національної валюти 12 грн за долар. «У структурі держборгу значну частину становлять зобов'язання, номіновані в іноземній валюті - близько 60%. У сучасних умовах борг, номінований в іноземній валюті, є вкрай чутливим до коливання курсу валют, а, отже, не є константою, - наголошується в пояснювальній записці до законопроекту. - Значна девальвація національної валюти у 2014 році - від 8 грн до нинішнього рівня в 16 грн за долар США, а також її постійні коливання роблять неможливою підтримку граничного обсягу держборгу на встановленому бюджетом рівні».

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За даними Мінфіну, загальна сума державного та гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті у жовтні порівняно з вереснем знизилася на 16,734 млрд грн, або на 1,74%, - до 945,331 млрд грн.

Від початку року, за січень-жовтень, державний і гарантований державою борг в іноземній валюті знизився на 115 млн дол., або на 0,16%, тоді як у гривневому еквіваленті держборг зріс на 360,961 млрд грн, або на 61,77%.

Прямий держборг уряду України у жовтні зріс на 474 млн дол., або на 0,76%, - до 62,523 млрд дол., що становить 85,65% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг знизився на 167 млн дол., або на 0,53%, - до 31,617 млрд дол., внутрішній борг зріс на 641 млн дол., або на 2,12%, - до 30,906 млрд дол.

Гарантований державою борг України на 31 жовтня склав 10,472 млрд дол., у тому числі зовнішній - 8,222 млрд дол., внутрішній - 2,249 млрд дол.