Порошенко створив Національну інвестиційну раду

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, згідно з відповідним указом, Рада утворена з метою активізації роботи з розвитку інвестиційного потенціалу України, збільшення обсягу іноземних інвестицій, покращення інвестиційного клімату у країні, забезпечення захисту прав інвесторів. Національна інвестиційна рада створюється як консультативно-дорадчий орган при президенті.

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Заступнику голови Адміністрації президента Дмитру Шимківу доручено розробити проект положення про Національну інвестиційну раду, а також провести консультації із представниками національних та іноземних суб'єктів інвестиційної діяльності, бізнес-асоціацій, аудиторських, юридичних компаній, міжнародних фінансових організацій, та за результатами консультацій внести пропозиції щодо персонального складу Ради.

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Указом також ліквідується Рада вітчизняних та іноземних інвесторів.

Коментуючи створення Національної інвестиційної ради, Шимків зазначив, що зараз ситуація із залученням інвестицій в українську економіку - як внутрішніх, так і зовнішніх - критична. "Інвестори не мають впевненості у захищеності і прибутковості своїх інвестицій, оскільки за попередні роки вони втратили довіру до влади, а тепер до цього ще додається складна ситуація на сході та економічна ситуація у країні в цілому. Зараз існує нагальна необхідність у створенні платформи для взаємодії влади та інвесторів, яка поверне довіру і впевненість, що в Україні можна чесно заробляти", - зазначив заступник голови АПУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що іноземні інвестиції за 9 місяців знизилися на 15% через девальвацію гривні.