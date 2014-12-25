Збільшення мит на імпортні товари загрожує вільній торгівлі з Євросоюзом - ЄБА

Про це заявила Європейська Бізнес Асоціація, коментуючи прийнятий за основу Верховною радою 25 грудня законопроект, повідомляє Європейська правда.

"Законопроекти №1562 та 1563 не відповідають Генеральній угоді з тарифів і торгівлі СОТ, порушують міжнародні договори. Враховуючи односторонній преференційний режим з боку ЄС, введення такого тарифного регулювання мало бути погоджено з ЄС, чого не відбулося", - сказано в заяві організації.

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"Це, у свою чергу, загрожує скасуванню безмитного режиму, в односторонньому порядку наданого Європейським Союзом для українських товарів", - зазначає ЕБА.

Окрім того, асоціація наголошує, що проекти закону були зареєстровані без дотримання процедур, у них відсутнє фінансово-економічне обгрунтування, що унеможливлює будь-яку оцінку наслідків його дії.

Також проекти не пройшли необхідного обговорення із представниками громадськості та бізнесу.

"Європейська Бізнес Асоціація, яка виступає від імені бізнесу, що працює в Україні у надскладних умовах, впевнена, що негативні наслідки від введення додаткового імпортного мита можуть стати катастрофічними як для бізнесу, так і для суспільства", - сказано в заяві.

Нагадаємо, імпорт продовольчих товарів пропонується обкладати додатковим збором 10%, інші товари - за ставкою 5%. Крім того, ставку 10% уряд має намір ввести для товарів, що ввозяться на територію України громадянами.