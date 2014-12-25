Яресько розраховує, що Рада прийме бюджет до кінця року

Про це Яресько написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Уряд і парламент разом працюють над державним бюджетом на 2015 рік. Це важкий процес, який викликає багато дискусій. І це нормально. Але я вірю, що в новий рік Україна увійде з новим бюджетом», - написала Яресько.

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Раніше пыд час голосування ключових урядових законопроектів, необхідних для прийняття проекту держбюджету на 2015 рік, у парламенті саме аргументи Яресько стали вирішальними для прийняття позитивних рішень. Яресько, зокрема, наголошувала, що можна не приймати нічого, піти у відпустку, але у такому разі країна увійде в новий рік без бюджету і «це буде кінець».

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада не підтримала рішення працювати в суботу, 27 грудня, у пленарному режимі і почала розгляд проекту бюджету на 2015 рік.