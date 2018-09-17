Уряд у п'ятницю представить депутатам проект бюджету на 2019 рік

15 вересня законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік" був зареєстрований у парламенті.

У п’ятницю, 21 вересня, уряд представить Верховній Раді України проект закону про державний бюджет на 2019 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Андрій Парубій повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зауважив, що цього року, як і попереднього, уряд вчасно вніс проект бюджету до парламенту.

"Він зареєстрований, ви можете з ним ознайомитися на сайті. У п’ятницю передбачено, що ми зможемо, згідно із законом, пройти представлення закону про державний бюджет України, і таким чином, ми зможемо розпочати дискусію щодо прийняття нового українського бюджету", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня уряд затвердив і направив на розгляд ВР проект державного бюджету на 2019 рік. Проектом передбачається зростання валового внутрішнього продукту на 3%, а також зменшення держборгу до 52,2% ВВП. Пріоритетом держбюджету на 2019 рік прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав витрати на обороноздатність, куди буде спрямовано 209,5 млрд грн, а також енергонезалежність та енергоефективність. На будівництво доріг наступного року буде виділено 56 млрд грн, на підтримку агропромислового комплексу - 6,9 млрд грн. Витрати на освіту становитимуть 242 млрд грн, на охорону здоров'я - 92,3 млрд грн. Мінімальну заробітну плату планується підвищити з 1 січня 2019 року до 4173 грн.

15 вересня законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік" (№9000) був зареєстрований у парламенті.