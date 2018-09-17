Представник президента в Раді повідомила, за яких умов Порошенко підпише бюджет-2019

Голова держави поверне документ до парламенту, якщо він не буде містити позицій про підвищення рівня забезпечення ЗСУ, мінімальної зарплати та ін.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що президент України Петро Порошенко не підпише державний бюджет на 2019 рік, якщо в ньому будуть відсутні певні позиції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Президент наполягає на тому, що не підпише бюджет на 2019 рік, якщо в ньому не будуть вказані основні позиції - підвищення рівня забезпечення українського солдата не менш ніж на 30%, підвищення мінімальної заробітної плати до розміру 4200 грн, збереження дорожнього фонду, соціальних програм, які були передбачені у попередньому році», - сказала Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня уряд затвердив і направив на розгляд ВР проект державного бюджету на 2019 рік. Проектом передбачається зростання ВВП на 3%, а також зменшення держборгу до 52,2% ВВП. Пріоритетом держбюджету на 2019 рік прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав витрати на обороноздатність, куди буде спрямовано 209,5 млрд грн, а також незалежність і енергоефективність. На будівництво доріг наступного року буде виділено 56 млрд грн, на підтримку агропромислового комплексу - 6,9 млрд грн. Витрати на освіту становитимуть 242 млрд грн, на охорону здоров'я - 92,3 млрд грн. Мінімальну заробітну плату планується підвищити з 1 січня 2019 року до 4173 грн.

15 вересня законопроект "Про державний бюджет України на 2019" (№9000) був зареєстрований у парламенті.

У п'ятницю, 21 вересня, уряд представить проект закону про держбюджет-2019 рік Верховній Раді.