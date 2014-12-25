Рубль трохи зріс через скорочення ділової активності у католицьке Різдво

Долар знижувався до позначки 51,85 рубля, а євро - до 63,75 вперше від 2 грудня, передає Reuters.

Через скорочення глобальної ділової активності в кінці року відбувається зниження спекулятивного попиту на валюту з-за кордону і в цілому торгових оборотів, однак тут криються ризики різкого розширення волатильності в умовах малоліквідного ринку.

На боці рубля, як і раніше, грають високі ставки Центробанку, встановлені минулого тижня багато в чому для стримування спекулятивних атак, з побічним ефектом у вигляді привабливості нових рублевих банківських вкладів для населення.

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Свою роль зіграв також комплекс заходів російського уряду, у тому числі "стимулювання" експортерів на продаж як експортної виручки, так і набраної в період девальвації рубля валюти.

Зокрема, уряд зажадав від п'яти держкомпаній, у тому числі Газпрому і Роснефти, до весни позбутися скупленої за час обвальної девальвації валюти - довести чисті валютні активи до рівня початку жовтня і більше не перевищувати його.

"Те, що відбувається останні дні з рублем, я б назвав "стабілізація з примусу" - видно, що в останні дні рубль дорожчає за рахунок продажу експортерів, які активізувалися після вказівок керівництва країни позбутися купленої ними валюти", - сказав Ігор Акіньшин з Альфа-банку.

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Він відзначає водночас вкрай низькі обсяги і малу кількість учасників ринку, через що коливання курсу можуть бути значні до кінця дня.

До 18.00 МСК долар США розрахунками "завтра" оцінювався в 52,70 рубля, що на 1,4 відсотка нижче від попереднього закриття. Від початку дня обсяг угод склав близько $2,2 мільярда.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" до цього часу торгувалася поблизу позначки 64,65, на 1,3 відсотка нижче попереднього закриття.

Бівалютний кошик оцінюється у 57,84 рубля, на 90 копійок нижче за закриття вівторка.

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Малі обсяги ринку зіграли з рублем злий жарт після публікації даних про російські резерви, що впали минулого тижня більше ніж на $15 мільярдів до мінімумів від літа 2009 року.

У відповідь котирування рубля пішли вниз, однак роз'яснення Центробанку російським агентствам про те, що основним фактором зниження стали операції валютного репо на поворотній основі, повернули російську валюту у висхідний тренд.

На думку Стадника з Росбанка, за поточних цінах на нафту рубль виглядає вже переоціненим, і без адміністративного тиску на експортерів повинен торгуватися проти долара в діапазоні 55,00-60,00, "де він може опинитися після свят, якщо нафтові котирування залишаться стабільними".

На західне Різдво північноморська суміш Brent пішла з котируванням $60,24, подешевшавши на 2,5 відсотка за день, у тому числі і за рахунок несподіваного зростання тижневих запасів у США.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за версією Bloomberg, російський рубль і нафта стали найгіршими інвестиціями року.