Кабмін спрогнозував курс гривні на кінець 2019 року
Затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік передбачає курс гривні до долара США до кінця 2019 року на рівні 29,4 грн/дол.
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«Розрахунки проведені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/дол. США», - йдеться в пояснювальній записці до урядового законопроекту «Про Державний бюджет України на 2019 рік», зареєстрованого у Верховній Раді 15 вересня (№9000).
Відзначається, що для проведення порівняльного аналізу використовувалися показники держбюджету України на 2018 рік.
Нагадаємо, держбюджет-2018 передбачав середньорічний курс гривні на рівні 29,3 грн/дол. і курс на кінець року на рівні 30,1 грн/дол.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, що базується на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.