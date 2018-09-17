Кабмін спрогнозував курс гривні на кінець 2019 року

Уряд прогнозує курс гривні до кінця 2019 року на рівні 29,4 грн/дол. Держбюджет-2018 передбачав курс на кінець року на рівні 30,1 грн/дол.

Затверджений Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік передбачає курс гривні до долара США до кінця 2019 року на рівні 29,4 грн/дол.

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«Розрахунки проведені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/дол. США», - йдеться в пояснювальній записці до урядового законопроекту «Про Державний бюджет України на 2019 рік», зареєстрованого у Верховній Раді 15 вересня (№9000).

Відзначається, що для проведення порівняльного аналізу використовувалися показники держбюджету України на 2018 рік.

Нагадаємо, держбюджет-2018 передбачав середньорічний курс гривні на рівні 29,3 грн/дол. і курс на кінець року на рівні 30,1 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, що базується на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції 7,4%.