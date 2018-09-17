Financial Times: Війна в Україні лишається головною загрозою для економіки

Київ боїться погрузнути в черговому замороженому конфлікті, яких на пострадянському просторі багато.

На військовому параді в Києві на День незалежності України почесне місце займали протитанкові ракетні комплекси Javelin, які український уряд отримав на початку року від США.

Бронемашини з американськими ракетами проїхалися по центральній вулиці української столиці в рамках церемонії, в якій взяли участь 4,5 тисяч солдатів і військова авіація. Парад 24 серпня повинен був послати сигнал не лише українцям, а й всьому світу про те, що Київ не збирається здаватися у похмурій боротьбі за виживання і свободу. Те, що двері ЄС відчинилися якраз тоді, коли російські зачинилися, стало благом для іноземних і внутрішніх інвесторів у різних секторах: від ІТ до виробництва. Але війна проти Росії і її маріонеток в Донбасі, яка триває вже п’ятий рік, лишається головною загрозою для економічного відродження України.

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Про це пише Financial Times, додаючи, що 210 ракет Javelin і 37 пускових установок для них не зіграють визначальну роль у результаті війни. Однак, вони стали фактором завірення для уряду в Києві, який боїться, що Вашингтон і інші столиці Заходу можуть зменшити свою підтримку з часом, оскільки війна затягнулася. А очевидних способів її завершити не видно.

В червні Київ боявся, що президент США Дональд Трамп і російський автократ Володимир Путін використають зустріч в Гельсінкі, щоб домовитися про війну на Донбасі і анексію Криму за його спиною. Багатьох українських політиків насторожило те, як американський президент тепло говорив з Путіним, а також що він утримався від публічної критики російської політики щодо України. Однак, спеціальний представник США Курт Волкер запевнив, що страхи були перебільшені. А санкції Америки залишаться в дії до тих пір, поки Росія не змінить свою поведінку.

Разом з тим, в Україні не хочуть, що Західні політики погодилися на підхід до Донбасу, який можна було б порівняти зі ставленням до так званих «заморожених» конфліктів у Азербайджані, Грузії і Молдові, де бої закінчилися, але політичного рішення немає досі. Всі ці війни, які спалахнули після розпаду СРСР в 1991 році, так і не були вирішені. Вони дали Росії політичний і військовий вплив на просторі, який вона називає «близьким зарубіжжям».

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«Схожий результат не лише залишить Україну, яка вже стала «обрізаною» країною після російських дій в Криму, без певності у відновленні контролю над стратегічно важливим регіоном. Це також дасть Кремлю потужний важіль впливу над українською політикою і поставить знак питання над самою концепцією української державності», - пише видання.

Зараз США і ЄС займають спільну позицію щодо збереження санкцій проти Росії. Однак, тривогу викликає підйом русофільських політичних партій і лідерів у таких країнах, як Австрія, Чехія, Італія і Угорщина. Колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін підрахував, що економічний тиск Заходу відкушує від російського ВВП по 0,5% щороку. Однак, експерт ICU Олександр Валчишен сумнівається, що санкції змінять поведінку Росії.

«Я не скажу, що вони не працюють. Але я маю на увазі, що вони не протидіють російським намірам. У росіян немає жодних обмежень у ресурсах в Криму і Донбасі. Я сумніваюся, що російський уряд настільки перевантажений, що він покине Донбас», - сказав експерт.