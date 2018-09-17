Мінфін запустив сайт, який дозволяє відстежувати доходи і видатки державного та місцевих бюджетів

На сьогодні портал Е-Data - це найбільша база публічних фінансів в Україні.

Міністерство фінансів України запустило другий модуль порталу публічних фінансів Е-Data - відкритий "Бюджет для громадян" (openbudget.gov.ua), завдяки якому кожен охочий може у зручній формі відслідковувати всі стадії бюджетного процесу.

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Про це на прес-конференції повідомила в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова.

«Сьогодні ми дуже раді сказати, що ми переходимо до наступної стадії – відкритий «Бюджет для громадян». Ми знаємо, що видатки бюджету - це вже інформація, якої достатньо, і вона повинна постійно наповнюватися і перевірятися, але наші громадяни хочуть знати не тільки про видатки, а й про всі інші частини бюджету: про доходи, про фінансування. Таким чином, «Бюджет для громадян» відкриє вже повністю фінансову інформацію в країні», - сказала Маркарова.

Вона також розповіла, що на сьогодні портал Е-Data - це найбільша база публічних фінансів в Україні, яка містить 95,5 млн транзакцій і яку відвідують 19 тис. користувачів щодня.

У свою чергу, присутній на прес-конференції директор держустанови «Відкриті публічні фінанси» Олександр Комареус повідомив, що ближчим часом планується розмістити на сайті детальну інформацію про бюджетний процес, стан держборгу, реалізацію держпрограм, а також буде розкрита інформація місцевих бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів відкрило єдиний веб-портал про використання публічних фінансів E-Data 15 вересня 2015 року в рамках плану заходів з виконання рекомендацій Європейського Союзу для лібералізації візового режиму України з ЄС.

15 вересня 2017 року Міністерство фінансів перевело портал Е-Data у режим промислової експлуатації після його дворічної експлуатації в тестовому режимі.