Міністр економіки Росії очікує падіння ВВП у 2015 році нижче від попереднього прогнозу
За ціни на нафту до 60 доларів за барель до 2015 року спад економіки становитиме 3 відсотки.
Про це повідомив журналістам міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв, передає Прайм.
"Дуже попередньо виходить, що за такої кон'юнктурі спад може бути близько 3% ВВП", - сказав він.
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Згідно з останнім прогнозом Мінекономрозвитку, розрахованому за ціни на нафту 80 доларів за барель, падіння ВВП очікується на рівні 0,8 відсотка в 2015 році. Крім того, за словами заступника міністра економіки Олексія Ведєва, російській економіці не вдасться уникнути рецесії вже у першому кварталі 2015 року. За його словами, у четвертому кварталі 2014 року зміна ВВП у річному обчисленні буде або нульовою, або буде невелике зниження. "У першому кварталі ми очікуємо зниження, насамперед через падіння попиту", - сказав Ведєв.
Раніше УНІАН повідомляв, що уряд РФ через падіння цін на нафту готує нове скорочення всіх держвитрат, для початку на 1 трлн рублів.