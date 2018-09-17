Кабмін хоче скоротити дефіцит бюджету до 2,3% ВВП

Доходи держбюджету становитимуть 1,008 трильйона гривень, витрати – 1,094 трильйона гривень.

Затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований у Верховній Раді проект державного бюджету України на 2019 рік передбачає граничний рівень дефіциту бюджету до кінця року в сумі 89,989 мільярда гривень, що становить 2,3% прогнозованого номінального ВВП (3,947 трильйона гривень).

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Згідно з урядовим законопроектом "Про державний бюджет України на 2019 рік", зареєстрованому в парламенті 15 вересня (№9000), доходи держбюджету становитимуть 1,008 трильйона гривень, витрати – 1,094 трильйона гривень, граничний обсяг держборгу – 2,060 трильйона гривень, гарантованого державою боргу – 388,6 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.