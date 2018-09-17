Нацбанк може змінити монетарну політику

Регулятор допускає в 2019 році дефіцит ліквідності в банківській системі.

Національний банк України розглядає можливість зміни своєї монетарної політики, допускаючи в 2019 році дефіцит ліквідності в банківській системі.

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Про це йдеться у витягу з протоколу останнього засідання Комітету НБУ щодо монетарної політики, який рекомендував правлінню регулятора підвищити облікову ставку до 18% річних.

"З середини літа 2018 року спостерігається скорочення профіциту ліквідності банківської системи і, як наслідок, зростання вартості гривневих ресурсів на міжбанківському кредитному ринку. За очікуваннями Національного банку, тенденція до скорочення профіциту ліквідності буде тривати до кінця цього року, а в 2019 році банківська система може перейти від профіциту до дефіциту ліквідності", - наголошується в документі.

Наголошується, що учасники комітету розглядали можливі зміни операційного дизайну монетарної політики для збереження ефективного впливу процентної політики НБУ на процентні ставки міжбанківського кредитного ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 7 вересня підвищив облікову ставку до 18% річних, при цьому ставка була підвищена другий раз поспіль - після підвищення в липні до 17,5% річних.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з липнем 2017 року становила 8,9%, сповільнившись з 9,9% місяцем раніше.