У Німеччині вперше показали нові банкноти 100 та 200 євро (фото)

Нові євро ширші за старі банкноти, а також мають різну довжину - що довша купюра, тим вищим є її номінальне значення.

Європейський центральний банк представив нові банкноти номіналом у 100 і 200 євро у німецькому Франкфурті-на-Майні.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на офіційний сайт банку.

"Нові банкноти € 100 та € 200 використовують нові та інноваційні функції безпеки. Зверху сріблястої смужки супутникова голограма показує маленькі символи €, які рухаються навколо числа та стають яскравішими під прямим світлом. Срібляста смуга також показує портрет Європи, архітектурний мотив і великий символ €. Нові банкноти від 100 до 200 євро також мають покращений смарагдовий номер", - йдеться у повідомленні.

До того ж нові євро ширші за старі банкноти, а також мають різну довжину - що довша купюра, тим вищим є її номінальне значення.

У Центробанку Євросоюзу наголосили, що новий дизайн дозволить вирішити проблему з фальшивомонетниками, адже гроші буде складніше підробити.

Як зазначається, спочатку з новими купюрами ознайомляться співробітники банків і підприємств.

В обіг нові банкноти планують увести у травні 2019 року.