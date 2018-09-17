Завтра в Україні подешевшають долар та євро

Офіційний курс НБУ на 18 вересня: 100 USD – 2812,6754 гривні; 100 EUR – 3282,6735 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2812,6754 (17 вересня – 2815,2072)

100 EUR – 3282,6735 (17 вересня – 3290,6957)

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Як повідомляє УНІАН, у понеділок, 17 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,12/28,14 гривні/долар.

Поточні котирування після зміцнення на 1 копійку у першій половині дня в другій половині дня повернулися до рівня відкриття торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,88/32,90 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,1299 гривні/долар.