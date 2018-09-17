З січня 2019 року український солдат має отримувати не менше 10 тисяч гривень - Порошенко

Президент заявив, що за результатами засідання РНБО були зроблені необхідні доручення Кабміну.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що з початку наступного року грошове забезпечення українського солдата має становити не менше 10 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це президент сказав в інтерв'ю телеканалу «Суспільне телебачення» у Кропивницькому.

Порошенко зауважив, що фінансування армії збільшено майже втричі.

За його словами, вже були представлені нові показники державного бюджету, які розглядалися на засіданні Ради національної безпеки та оборони. За результатами засідання РНБО були зроблені необхідні доручення уряду.

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«Я підписав свою вимогу, що у нас на сьогоднішній день рівень оплати праці, рівень грошового забезпечення українського воїна має бути вище за середню заробітну плату промисловості. І за моїм наполяганням в Збройних Силах України солдат має з 1 січня отримувати не менше як 10 тис. грн», - розповів глава держави.

Президент наголосив, що Збройні сили є гордістю України і на військовому параді до Дня незалежності було продемонстровано нове обличчя української армії.

«Вся країна, весь український народ і я, як президент, пишаюся українською армією, пишаюся українськими воїнами і пишаюся Україною», - зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 21 вересня, уряд представить Верховній Раді України проект закону про державний бюджет на 2019 рік.