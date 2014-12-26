У Росії визнали, що інфляція по ряду продуктів може перевищити 20%

Про це в інтерв'ю телеканалу «Росія 24» заявив віце-прем'єр уряду Росії Аркадій Дворкович, передає lenta.ru.

«10 відсотків - це наш базовий прогноз сьогодні. Неприємне двозначне зростання цін, це багато», - заявив чиновник. Він зазначив, що уряд контролюватиме ситуацію на споживчому ринку щодо необґрунтованого завищення цін.

Раніше 25 грудня глава Мінпромторгу Денис Мантуров заявив, що російська влада готова заморозити ціни в разі необхідності. «Якщо товаровиробники і торгові мережі будуть порушувати той сприятливий режим, який сьогодні сформований, ми володіємо досить сильними інструментами впливу за рахунок законодавчих заходів щодо заморожування цін на продукцію», - сказав міністр.

Читайте такожПутін хоче перейти до ручного управління економікою

За даними на 24 грудня, інфляція в Росії досягла 10,4 відсотка. За тиждень цукор подорожчав на 7,5 відсотка, яйця - на 3,5%, яловичина - на 1,5 відсотка, макарони та чай - на 2 відсотка, гречка - на 3,4 відсотка. Крім того, на 11 відсотків зросли ціни на капусту. Помідори додали у вартості 7,8 відсотка, огірки - 7,4 відсотка. При цьому бензин подешевшав на 0,5 відсотка.

Раніше стало відомо, що вартість мінімального набору продуктів, необхідного для приготування салату олів'є, зросла до 250 рублів. У 2013 році цей ж кошик продуктів коштував 184 рублі. Таким чином, індекс «Олів'є» підвищився відразу на 35 відсотків.

Читайте такожРФ входить у повноцінну економічну кризу - Кудрін

Згідно з оновленим прогнозом Мінекономрозвитку, інфляція за підсумками року становитиме 9 відсотків. На думку помічника президента Росії Андрія Білоусова, ціни зростуть на 10 відсотків. У 2013 році інфляція становила 6,5 відсотка.