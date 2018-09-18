В Україні дозволять покупку валюти онлайн - вже з лютого
Набуття чинності Закону України "Про валюту і валютні операції" з 7 лютого 2019 року передбачає низку кроків з лібералізації валютного регулювання.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі граничний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами розширюється до 365 днів, валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тисяч гривень скасовується.
Крім того, скасовуються індивідуальні валютні ліцензії і з'явиться система електронних лімітів.
Крім цього, скасовуються санкції у формі заборони на ведення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків і дозволяється online-купівля валюти фізичним особам.
Нацбанк зазначив, що скасування інших обмежень на ринку буде можлива при сприятливих макроекономічних умовах.
Також в НБУ повідомили, що, згідно з новим законом, регулятор замінить заплутану діючу базу з 56 нормативно-правових актів на просту, зрозумілу і доступну, що складається з 7 нових ключових документів.
Довідка УНІАН. Верховна Рада 21 червня 2018 року прийняла Закон України "Про валюту і валютні операції". Закон набрав чинності 7 липня і водиться в дію через сім місяців перехідного періоду з цієї дати.