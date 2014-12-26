Держборг України перевищив трильйон гривень

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 листопада 2014 року становила 69,335 млрд дол., що на 3,660 млрд дол., або на 5,01%, менше показника на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в листопаді порівняно з жовтнем збільшилася на 92,567 млрд грн, або на 9,79%, - до 1,038 трлн грн.

Таким чином, тенденція минулого місяця щодо зниження держборгу у валюті триває, тоді як за оцінками у гривневому еквіваленті в результаті девальвації сума держборгу збільшується.

З початку року, за січень-листопад, державний і гарантований державою борг у валюті знизився на 3,115 млрд дол., або на 5,16%, тоді як у гривневому еквіваленті збільшився на 453,528 млрд грн (на 77,61%, або в 1,8 разу).

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Державний і гарантований державою зовнішній борг у листопаді знизився на 83 млн дол., або на 0,21%, - до 39,756 млрд дол. і становив 57,34% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг знизився на 3,576 млрд дол., або на 10,79%, - до 29,579 млрд дол.

Прямий держборг уряду України в листопаді збільшився на 31,59 млрд дол., або на 5,05%, - до 59,364 млрд дол., що становить 85,62% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. У тому числі зовнішній борг становив 31,702 млрд дол., внутрішній – 27,663 млрд дол.

Гарантований державою борг України на 30 листопада становив 9,970 млрд дол., у тому числі зовнішній – 8,054 млрд дол., внутрішній – 1,916 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу за січень-жовтень знизилася на 115 млн дол., або на 0,16%, - до 72,995 млрд дол. У гривневому еквіваленті держборг за цей період збільшився на 360,961 млрд грн, або на 61,77%, - до 945,331 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 968,35 млрд грн.

Міністр фінансів Наталія Яресько, представляючи проект держбюджету на 2015 рік у парламенті, заявила, що девальвація, яка відбулася, збільшила витрати уряду на обслуговування держборгу вдвічі.