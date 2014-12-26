Китай спрощує реєстрацію іноземних компаній в зонах вільної торгівлі

Уряд Китаю збирається спростити процедуру реєстрації іноземних компаній в зонах вільної торгівлі, передає «Газета.Ru» з посиланням на «Сіньхуа».

Читайте такожЗростання китайської економіки може сповільнитися в 2015 році до 7,1%«Держрада планує усунути положення, яке передбачає отримання від влади схвалення на створення іноземних компаній в ЗВТ. За новими правилами, підприємствам необхідно буде лише повідомляти про свої бізнес-плани», - повідомив міністр комерції КНР Гао Хучен.

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