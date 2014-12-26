Підприємці Казахстану просять уряд обмежити торгівлю з Євразійським економічним союзом

Національна палата підприємців Казахстану просить уряд для захисту місцевих виробників ввести тимчасові торговельні обмеження з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС), передає ПРАЙМ.

Читайте такожСанкції та загострення воєнної ситуації впливають на ЄАЕС - Назарбаєв"Серйозне зміцнення тенге по відношенню до російського рубля негативно позначається на стані виробничих секторів економіки Казахстану. Уряд Казахстану в даний час виробляє заходи щодо недопущення зниження економічного зростання. У цьому зв'язку НПП РК вважає за необхідне захист внутрішнього ринку за допомогою введення тимчасових торговельних обмежень, що допускаються угодами про ЄАЕС", - наголошується в поширеному повідомленні прес-служби палати підприємців Казахстану.

Читайте такожУкраїна буде докуповувати вугілля у КазахстанаПоряд з цією мірою, в НПП також вважають за необхідне прийняття інших рішень, спрямованих на підтримку вітчизняного підприємництва. Серед них збільшення замовлень місцевим виробникам з боку державних і квазідержавних компаній, продовження і розширення програм кредитування на пільгових умовах, у тому числі рефінансування в тенге позик, виданих в іноземній валюті.

Минулої середи уряд Казахстану опублікувал свої плани щодо економічного розвитку до 2015 року, які не передбачають різкого коливання курсу тенге після проведеної в лютому 19-відсотковою девальвації національної валюти.

Уряд Казахстану визнає, що зміцнення долара, зниження цін на вуглеводні з 115 доларів за барель в кінці червня 2014 року до 63 доларів на 22 грудня несуть ризики для економіки країни.