Підприємці Казахстану просять уряд обмежити торгівлю з Євразійським економічним союзом
Серйозне зміцнення тенге по відношенню до російського рубля негативно позначається на стані виробничих секторів економіки Казахстану.
Національна палата підприємців Казахстану просить уряд для захисту місцевих виробників ввести тимчасові торговельні обмеження з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС), передає ПРАЙМ.
Читайте такожСанкції та загострення воєнної ситуації впливають на ЄАЕС - Назарбаєв"Серйозне зміцнення тенге по відношенню до російського рубля негативно позначається на стані виробничих секторів економіки Казахстану. Уряд Казахстану в даний час виробляє заходи щодо недопущення зниження економічного зростання. У цьому зв'язку НПП РК вважає за необхідне захист внутрішнього ринку за допомогою введення тимчасових торговельних обмежень, що допускаються угодами про ЄАЕС", - наголошується в поширеному повідомленні прес-служби палати підприємців Казахстану.
Читайте такожУкраїна буде докуповувати вугілля у КазахстанаПоряд з цією мірою, в НПП також вважають за необхідне прийняття інших рішень, спрямованих на підтримку вітчизняного підприємництва. Серед них збільшення замовлень місцевим виробникам з боку державних і квазідержавних компаній, продовження і розширення програм кредитування на пільгових умовах, у тому числі рефінансування в тенге позик, виданих в іноземній валюті.
Минулої середи уряд Казахстану опублікувал свої плани щодо економічного розвитку до 2015 року, які не передбачають різкого коливання курсу тенге після проведеної в лютому 19-відсотковою девальвації національної валюти.
Уряд Казахстану визнає, що зміцнення долара, зниження цін на вуглеводні з 115 доларів за барель в кінці червня 2014 року до 63 доларів на 22 грудня несуть ризики для економіки країни.