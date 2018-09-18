Мінекономрозвитку презентувало перший експортний бренд України (фото, відео)

Загальна вартість фінансування на створення бренду становила близько 50 тис. євро.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку презентувало перший експортний бренд України, який допоможе покупцям по всьому світу просувати українську продукцію на міжнародні ринки.

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Презентація бренду відбулася за участю першого віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

"Експортний бренд має сильний вплив на позитивний імідж країни. Іншими словами, чим сильніший бренд України, тим успішнішим буде український експорт. Це кредит довіри до товару і, разом з тим, ми говоримо про Україну як про державу, яке є надійним партнером для інших країн ... Місія експортного бренду - сформувати потужний бренд України як надійного торговельного партнера в світі. Це платформа для побудови і зміцнення позицій українських експортерів на світовому ринку", - сказав віце-прем'єр.

За словами Кубіва, експортний бренд України створить стійкий візуальний зв'язок між різними галузями і секторами економіки, об'єднавши різні за асортиментом і типом товари і послуги під єдиною стилістикою.

"Наприклад, успіх українського IT допоможе іншим українським експортерам, експортним товарам і послугам зайти на міжнародні ринки, сформувати клас, якість та інноваційність", - зазначив він. Віце-прем'єр підкреслив, що створення бренду "не коштувало українському бюджету жодної копійки".

Кубів також повідомив, що вперше експортний бренд буде представлений на національному стенді України в рамках масштабної виставки імпортних товарів 5-10 листопада в Шанхаї (Китай). Створення бренду грунтується на бренді UkraineNow.

За словами керівника програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефана Шлейнінга, загальна вартість фінансування на створення бренду становила близько 50 тис. євро. "Це гроші Європейського Союзу, які були надані в рамках ініціативи EU4Business", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів схвалив розроблений спільно з експертами бренд України UkraineNow ("Україна зараз"), який має стати основою презентації України в світі.