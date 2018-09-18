Український бізнес дав прогноз курсу гривні на 2019 рік

Топ-менеджери українських компаній під час планування роботи на 2019 рік розраховують на курс гривні 30 грн/дол. Їхній прогноз на цей рік був 28 грн за долар.

Більшість керівників великих компаній в Україні прогнозують, що наступного року курс національної валюти становитиме 30 грн за долар.

Читайте такожВ Україні дозволять купівлю валюти онлайн - вже з лютого

Про це під час форуму Європейської Бізнес Асоціації заявила виконавчий директор асоціації Анна Дерев'янко, представляючи результати дослідження «Прогнози бізнесу на 2019 рік», в якому брали участь більше сотні топ-менеджерів компаній-членів асоціації.

«Більшість компаній планують свій наступний рік з курсом долара 30 грн за долар. Цього року було 28 грн за долар», - сказала вона.

Крім цього, 75% керівників компаній очікують, що 2019 рік буде для них успішним, 58% опитаних планують збільшувати штат, а 33% - залишити його незмінним.

Як повідомляв УНІАН, затвердженому Кабінетом міністрів проект державного бюджету України на 2019 рік передбачається курс гривні до долара США до кінця 2019 року на рівні 29,4 грн/дол.