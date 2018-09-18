Названі терміни запуску Експортно-кредитного агентства

Віце-прем'єр повідомив, що Експортно-кредитне агентство має запрацювати вже наприкінці цього року.

Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що за умови внесення змін до державного бюджету 2018 року, Експортно-кредитне агентство запрацює в четвертому кварталі 2018 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації експортного бренду України.

"Ми наполягаємо, що в змінах до бюджету на 2018 рік необхідно виділити суму, яка забезпечить реєстрацію Експортно-кредитного агентства у фінансовому, організаційному і правовому полі, це близько 80 мільйонів гривень. У нас є повна підтримка прем'єр-міністра. Думаю, перегляд бюджету дозволить нам зробити це в четвертому кварталі", - зазначив Кубів.