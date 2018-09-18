Нацбанк планує знизити інфляцію до 5%

У разі реалізації інфляційних ризиків Нацбанк застосовуватиме насамперед облікову ставку для повернення інфляції до мети.

Національний банк планує знизити показник інфляції в Україні до рівня 5% плюс/мінус 1 п.п. до кінця грудня 2019 року.

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Про це повідомила прес-служба регулятора з посиланням на Основні принципи грошово-кредитної політики на 2019 рік і середньострокову перспективу, розроблені на основі пропозицій правління НБУ і затверджені радою 11 вересня.

Зазначається, що в березні наступного року інфляція знизиться до 5,75% плюс/мінус 2 п.п., в червні - до 5,5% плюс/мінус 2 п.п., у вересні - 5,25% плюс/мінус 2 п.п.

Також повідомляється, що необхідність зниження інфляції визначатиме грошово-кредитну (монетарну) політику в 2019 році.

Далі Нацбанк планує поступово пом'якшувати монетарну політику, знижуючи облікову ставку в разі стійкого зниження базової інфляції, сприяючи економічному зростанню.

У той же час, як зазначив регулятор, підвищення вартості запозичень на міжнародних ринках капіталу через підвищення відсоткових ставок провідними світовими центральними банками може обмежувати можливості Національного банку в пом'якшенні монетарної політики.

«Національний банк у разі реалізації ризиків, що підсилюють інфляційний тиск і погіршують очікування економічних агентів, застосовуватиме насамперед облікову ставку для повернення інфляції до мети в середньостроковій перспективі і поліпшення очікувань», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в серпні 2018 року в річному вираженні порівняно з серпнем 2017 року становила 9%, прискорившись з 8,9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 8,9%, що практично відповідає урядовому прогнозу в 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні в поточному році на рівні 10%.