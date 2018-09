Генпрокуратура отримала доступ до рахунків компаній групи "Приват"

Відповідні рішення суд виніс 4 вересня.

Печерський районний суд Києва надав слідчим Генеральної прокуратури доступ до рахунків ряду компаній у справі «Приватбанку».

Відповідні рішення суд виніс 4 вересня, повідомляє FinClub.

Генпрокуратура з 6 червня 2017 року веде розслідування за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією і участь в ній з метою заволодіння протягом 2008-2016 років грошовими коштами «Приватбанку» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами фінустанови.

Доступ наданий до рахунків "Укртатнафти", авіакомпаній "Дніпроавіа", "Роза вітрів", аеропорту "Дніпропетровськ", НПК "Галичина", "1+1 Продакшн", а також кількох фізосіб, з яких встановлений тільки бізнесмен Михайло Кіперман.

Слідчі отримають також інформацію про рахунки маловідомих компаній: "Маркет-Сервіс", "Фабриціус", "Петройл", "Таймар", "Альфа Трейд Оіл", "Павліс", "Менорита", "Аваріс", "Брук-Оіл", "Мондоро", "Біотрейд", "Завод засобів механізації аеропортів", "Сталь", "Капітал Ойл", "Пальміра Трейдинг", "Ойлстрим", "Мигора".

Крім того, правоохоронці отримають доступ до компаній: "Максі", "Адамант Ойл", "Шкодер-З", "Натель", "Біото", "Лаби трейд", "НК Франко", "Олімп Ойл", "Т-Альфа", "Капітал Трейд", "Нафтаенерджі", "Альфа Трейд Ойл", "Масбен", "Атіс Трейд", "Тайс Рівер", "Юкон Сервіс Груп", "Сегмент Ойл", "Юнікс Груп", "Фобург", "АС-МВК", "Інвестгруп", "Метриком", "Картсервис Плюс", "Реал-Стандарт", "Альфатрейдер", "Індастріал Гарант", "Діксі".

Більшість з вищезгаданих компаній, за даними аналітичної системи YouControl, належать до групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Як відомо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження в капітал "Приватбанку" 18 грудня 2016 року.

Нагадаємо, Приватбанк у грудні 2017 року подав позов до високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Позивач домігся, що суд в якості забезпечувального заходу видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку та зазначених шести компаній на суму понад 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи.