Валовий зовнішній борг України зменшився на $1,7 мільярда
17:15, 18 вересня 2018Фінанси
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Валовий зовнішній борг України у другому кварталі знизився на 1,2% - до 113,8 млрд дол.
З початку року показник боргу знизився на 1,7 млрд дол. / фото УНІАН
Валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2018 року знизився на 1,398 млрд дол., або на 1,2% - до 113,751 млрд дол.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року показник знизився на 1,7 млрд дол., або на 1,5%.
На кінець першого півріччя борг сектору державного управління становив 38,118 млрд дол., борг центрального банку - 6,984 млрд дол., борг інших депозитних корпорацій - 5,900 млрд дол., борг інших секторів - 53,042 млрд дол., прямі інвестиції (міжфірмовий борг) - 9,707 млрд дол.
Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2018 року становив 115,451 млрд дол., що на 2,927 млрд дол., або на 2,6% вище від показника на рік раніше.
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