Досягнення угоди з МВФ дозволить Україні зберегти фінансову стабільність - ЄБРР

За словами керуючого директора банку, позитивним результатом переговорів з Фондом також може стати укладення нової, більш гнучкої програми замість чинної.

Досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом дозволить Україні зберегти фінансову стабільність і довіру інвесторів.

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Про це журналістам заявив керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж.

«Дуже важливо досягти хоча б попередньої угоди з МВФ. Якщо цього не станеться, то виникає великий ризик для фінансової стабільності в країні», - сказав Маліж.

За його словами, позитивним результатом переговорів із Фондом також може стати укладання нової, більш гнучкої програми замість чинної, що сприятиме фінансовій стабільності України, збереже довіру інвесторів. Наявність такої програми також важлива для продовження співпраці з Європейським Союзом.

«В іншому випадку Україна втратить довіру інвесторів і може повторитися ситуація, яка зараз відбувається в Туреччині чи Аргентині», - зазначив Маліж.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна мала переглянути державний бюджет для його відповідності цільовим показникам дефіциту в рамках програми співпраці та забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., із яких Україна отримала 8,7 млрд дол., завершується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують в рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

18 вересня голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв заявив, що уряд України на переговорах із Міжнародним валютним фондом досяг принципової домовленості про поступове підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету до квітня 2020 року.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні у 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання про надання майже 12,1 млрд євро в рамках близько 400 проектів.