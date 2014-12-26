Мінфін вирішив змінити голову державного "Укргазбанку" - джерело

Міністерство фінансів України прийняло рішення звільнити голову правління державного "Укргазбанку" Сергія Мамедова.

Про це УНІАН повідомило джерело в міністерстві.

За словами співрозмовника агентства, рішення про те, хто очолить держбанк, поки що не прийнято.

При цьому, як повідомили УНІАН в "Укргазбанку", жодні документи щодо звільнення Мамедова в банк поки що не надходили.

За словами Мамедова, 26 грудня - його останній робочий день на посаді голови правління банку.

«Сьогодні мій останній день роботи в Укргазбанку. Напередодні Кабмін ухвалив рішення про відкритий конкурс на посаду голови правління», - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (Київ) створений у 1993 році і входить до групи найбільших банків України.

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Мамедова було призначено головою правління "Укргазбанку" 30 травня 2011 року.