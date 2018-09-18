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Рада надала пільги жертвам нацистських переслідувань та політичних репресій

18:13, 18 вересня 2018
Фінанси
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Рада посилила соціальний захист жертв політичних репресій / фото УНІАН

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій» (№3815-д).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 243 народних депутатів України.

Як заявив на засіданні голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков, цей закон показує, що парламент законодавчо підтверджує, що Україна «однаково визнає жертв політичних репресій і жертв нацистських переслідувань, а також засуджує ці ганебні події минулого і надає потерпілим однакові пільги».

За його словами, додатково з держбюджету на реалізацію цього закону необхідно буде не більш як 6 млн грн на рік. Він додав, що цей закон стосується 2,5 тис. осіб, яких утримували в радянських та нацистських концтаборах. Третьяков повідомив, що, зокрема, йдеться про 132 осіб, які були малолітніми політв’язнями, і 434 - неповнолітніми.

Згідно зі законом, особам з числа жертв нацистських переслідувань надається право на пільговий проїзд всіма видами міського та міжміського пасажирського транспорту; на безплатне забезпечення ліками, безплатне зубопротезування та отримання пільг зі сплати за користування житлово-комунальними послугами без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Реабілітованим громадянам із числа осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади, надається право на отримання пільг, передбачених статтею 12 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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Теги: #Рада#пільги