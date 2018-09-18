Рада надала пільги жертвам нацистських переслідувань та політичних репресій

Додатково з держбюджету на реалізацію положень закону необхідно буде не більш як 6 млн грн на рік.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій» (№3815-д).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 243 народних депутатів України.

Як заявив на засіданні голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков, цей закон показує, що парламент законодавчо підтверджує, що Україна «однаково визнає жертв політичних репресій і жертв нацистських переслідувань, а також засуджує ці ганебні події минулого і надає потерпілим однакові пільги».

За його словами, додатково з держбюджету на реалізацію цього закону необхідно буде не більш як 6 млн грн на рік. Він додав, що цей закон стосується 2,5 тис. осіб, яких утримували в радянських та нацистських концтаборах. Третьяков повідомив, що, зокрема, йдеться про 132 осіб, які були малолітніми політв’язнями, і 434 - неповнолітніми.

Згідно зі законом, особам з числа жертв нацистських переслідувань надається право на пільговий проїзд всіма видами міського та міжміського пасажирського транспорту; на безплатне забезпечення ліками, безплатне зубопротезування та отримання пільг зі сплати за користування житлово-комунальними послугами без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Реабілітованим громадянам із числа осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади, надається право на отримання пільг, передбачених статтею 12 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».