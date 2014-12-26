Рубль може впасти до 120 за долар - російські економісти

Курс долара може піднятися до 120 рублів, пишуть «Ведомости», посилаючись на Комітет громадянських ініціатив. На круглому столі, що пройшов напередодні, мова йшла про перспективи російської економіки за різних показників ціни на нафту.

Зокрема, за словами директора Центру розвитку ВШЕ Наталії Акиндинової і керівника Економічної експертної групи Євсія Гурвича, якщо нафта буде коштувати близько $60 за барель, ВВП може впасти на 4,1%, середній обмінний курс становитиме 58,6 руб. за долар.

Це один із сценаріїв розвитку російської економіки в умовах санкцій і падіння цін на нафту. Саме цим шляхом зараз йде економіка, пояснив Гурвич, він передбачає вкрай жорстку бюджетну політику. Є серйозний ризик виходу інфляції з-під контролю при використанні монетарного фінансування, попередив він.

Основне припущення економістів - фінансові санкції будуть діяти до 2018 року. Ймовірно, обмеження, в першу чергу введені Євросоюзом будуть зняті і раніше, але завдання - розуміти, наскільки тривалим і сильним буде вплив, якщо вони збережуться, вказують автори доповіді.

Найбільші проблеми виникнуть у бюджетній сфері: якщо фізичний обсяг ВВП за п'ять років не змінюється, реальна величина доходів федерального бюджету за п'ять років падає майже на 30%, дефіцит (у рамках проходження бюджетного правилом) досягне майже 6%, а резервний фонд буде практично вичерпаний, попередив Гурвич.

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Зниження інвестицій в основний капітал наступного року при зазначеному сценарії може становити 17,5%, доходи федерального бюджету в реальному вираженні скоротяться на 14,8%, дефіцит бюджету становитиме 3,1% ВВП, резервний фонд на кінець року - $69 млрд.

Треба налаштовуватися на низькі ціни на нафту і на те, що санкції будуть діяти довго, вважає Леонід Григор'єв з НДУ ВШЕ. Високі ціни на нафту, близько $100 за барель, були скоріше наслідком аварії на АЕС «Фукусіма» і конфлікту в Лівії, пояснив він: нова рівновага передбачає середній рівень ціни нафти близько $70 за барель.

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Припущення колишнього міністра фінансів РФ Олексія Кудріна таке: в умовах обмежень на світових ринках Росія вимушено робить кроки, які спираються на адміністративні методи, розширюється ручне управління економікою, збільшується роль держкомпаній або заходів підтримки в окремих галузях: «Ми знаходимося на шляху чи на порозі можливості створення мобілізаційного типу економіки».

Посилення контролю за рухом капіталу - одна з ознак того, що йде рух у цьому напрямку. «Як на інвесторів впливає небезпека мобілізаційного сценарію?» - запитав експертів Кудрін.

Інвестори вже зреагували на санкції: зовнішні кредитори перестали давати в борг не тільки компаніям і банкам із санкційного списку, але й решті російському бізнесу, фонди перестали купувати акції російських компаній у портфелі, зарубіжні компанії обмежили прямі інвестиції, перерахував Гурвич.

Санкції насправді вилучають капітал з економіки, забороняють інвестиції, погодився Дмитро Білоусов з ЦМАКП. Тепер все це сильніше впливає на населення: судячи з того, що обсяг валютних вкладів зменшується, люди побоюються примусової конвертації рубля, вважає Гурвич.

Експерти висловлювали різні думки щодо того, наскільки обґрунтованим було введення плаваючого курсу рубля саме в той момент, коли на це зважився ЦБ. Плаваючий курс рубля як демократія: він поганий, але інші режими ще гірше, пожартував Гурвич.

За грошової маси в 30 трлн руб. і резервах близько $400 млрд ми спостерігали стрибок курсу долара до позначки 80 руб. Якщо через кілька років грошова маса зросте, а ЦБ витратить резерви у відповідності з представленими у доповіді сценаріями, то так званий розрахунковий курс може перевищити 100 руб. за долар, а в разі форс-мажору може досягати і 120 руб. за долар, припускає головний економіст Сбербанку Євген Гавриленков. Борг банків збільшився майже в чотири рази в порівнянні з серединою минулого року, змінюються очікування економічних суб'єктів, адаптація до нинішнього курсу рубля не закінчилася, додає він. На його думку, говорити про середньострокові показники і зовсім безглуздо: багато факторів неможливо прорахувати, і це стосується не лише терміну дії санкцій.

Якщо будинок занепав, його треба перебудовувати, але зараз будинок горить і головне питання, як загасити пожежу, все інше можна буде обговорювати потім, погодився Гурвич.

Для Росії критично важлива стабілізація зовнішніх зв'язків, резюмував Кудрін, без цього всі інші заходи будуть слабкими і не дозволять досягти поставлених завдань, у тому числі модернізації економіки.