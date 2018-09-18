Держстат покращив оцінку зростання економіки України до 3,8%

ВВП України в річному вираженні зростає десятий квартал поспіль, при цьому зростання прискорюється третій квартал поспіль.

Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту України в другому кварталі 2018 року в річному вираженні - до другого кварталу 2017 року - до 3,8% з 3,6% згідно з оперативними даними, оприлюдненими в серпні.

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Як повідомляється на сайті Держстату, також поліпшено оцінку зростання ВВП до попереднього кварталу з урахуванням сезонного чинника - до 1% з 0,9% за оперативними даними.

Відповідно до наведеного графіку, ВВП України в річному вираженні зростає десятий квартал поспіль, при цьому зростання прискорюється третій квартал поспіль.

Відзначається, що номінальний ВВП у другому кварталі становив 807,3 млрд грн, а ВВП в розрахунку на одну людину - 19,074 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Держстат зберіг оцінку зростання реального ВВП України в першому кварталі 2018 року на рівні 3,1% у річному вираженні і 0,9% - до попереднього кварталу з урахуванням сезонного чинника.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% за інфляції 8,9%, уряд - на 3,2% за інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України цього року на 3,2% за інфляції 11%, Світовий банк - 3,5% за інфляції 10%.