Нацбанк опустив курс гривні на середу

Офіційний курс НБУ на 19 вересня: 100 USD – 2815.1007 грн; 100 EUR – 3292.8233 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2815.1007 (18 вересня – 2812.6754)

100 EUR – 3292.8233 (18 вересня – 3282.6735)

У вівторок, 18 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,14/28,16 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, у другій половині дня гривня практично відіграла ранкове падіння, і поточні котирування тільки на 1 копійку нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,94/32,96 грн/євро, до російського рублю – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1525 грн/дол.