В Україні в першому півріччі реалізували донорські проекти на $5 мільярдів

Загальні обсяги міжнародної технічної допомоги в січні-червні, без урахування обсягів Чорнобильського фонду, збільшилися порівняно з першим півріччям 2017 року на 12,8%.

Міжнародні партнери реалізували донорські проекти в Україні в першій половині 2018 року на загальну суму 4,9 млрд дол., повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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У повідомленні наголошується, що Мінекономрозвитку проаналізувало реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги за шість місяців 2018 року. Звіт складено на підставі моніторингу, наданого їх бенефіціарами.

«У першому півріччі 2018 року в Україні діють 477 проектів у рамках міжнародної технічної допомоги (МТД) загальною кошторисною вартістю в 4,9 млрд дол. При цьому 1,3 млрд дол. із вказаної суми фінансуються з Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки», - йдеться в повідомленні.

Загальні обсяги міжнародної технічної допомоги в січні-червні (без урахування обсягів Чорнобильського фонду) збільшилися порівняно з першим півріччям 2017 року на 12,8% - до 3,5 млрд дол.

Найбільшими за обсягами фінансування донорами, які надають міжнародну технічну допомогу Україні, є США - 1,7 млрд грн (102 проекти), ЄБРР - 719,8 млн грн (38 проектів), ЄС - 382,8 млн дол. (176 проектів), Німеччина - 342,3 млн дол. (31 проект), Канада - 142,2 млн дол. (16 проектів).

При цьому в першому півріччі на національну безпеку і оборону було спрямовано 1,1 млрд дол. (31%), ядерну безпеку (без урахування Чорнобильського фонду) - 842, 2 млн дол. (23%), управління і громадянське суспільство - 431 млн дол. (12%), регіональний розвиток - 285,9 млн дол. (8%), відновлення Донбасу і підтримку внутрішньо переміщених осіб - 192, 6 млн дол. (5%), енергетику та енергоефективність - 149,4 млн дол. (4%), освіту і науку - 106,3 млн дол. (4%), охорону здоров'я - 103,8 млн дол. (3%).

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна залучила 928,3 млн дол. міжнародної технічної допомоги, що на 321 млн дол. менше, ніж за підсумками 2016 року.

Технічна допомога міжнародних партнерів України за підсумками 2016 року зросла на 270,5 млн дол. І становила 1,245 млрд дол.

У 2018 році Україна планує залучити 715,4 млн дол. міжнародної технічної допомоги.